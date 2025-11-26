हिमाचल सरकार ने 3 साल बाद निगम और बोर्डों में की तैनाती, दो दिन में 5 नेताओं को जिम्मेदारी; क्या अब कांगड़ा की बारी?

जागरण टीम, शिमला/धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सरकार ने बोर्ड व निगमों में ताजपोशी कर दी है। सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर गत दो दिन में बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सोमवार को एक नियुक्ति की थी, वहीं मंगलवार को चार और नियुक्तियां कीं।



सोमवार को सरकार ने कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रमुख अनुराग शर्मा को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआइडीसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। मंगलवार को उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांगड़ा के नेताओं को भी मिल सकता है मौका अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। खासतौर पर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से किसी नेता को सरकार में जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है।

सुरेंद्र शर्मा बनाए एचपीएमसी उपाध्यक्ष मंगलवार को सरकार ने चौपाल क्षेत्र के कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा को हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन (एचपीएमसी) का उपाध्यक्ष बनाया। सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस हाईकमान में अच्छी पकड़ रखते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में चौपाल सीट से टिकट के मजबूत दावेदार थे। उनकी नियुक्ति को क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक योगदान, दोनों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

शशि शर्मा जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष मंडी जिले के कांग्रेस नेता शशि शर्मा को जल प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। शशि शर्मा लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। उनकी तैनाती से मंडी जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।