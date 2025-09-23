हिमाचल में फिर तबाही, बिलासपुर में भूस्खलन से एक की मौत; कल से होगी बारिश

बिलासपुर के कोट जंगल में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बकरियां चराने गया था। प्रदेश में हल्की वर्षा हुई और मौसम विभाग ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पंजाब से मानसून विदा हो गया है जबकि हिमाचल से विदा होने में कुछ दिन लगेंगे। राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 354 सड़कें बंद हैं जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। बिलासपुर जिले के कोट जंगल में रविवार शाम भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोट गांव निवासी पुरुषोत्तम जंगल में बकरियां चराने गया था। प्रदेश के कई स्थानों में रविवार रात हल्की वर्षा हुई। सोमवार की शुरुआत धूप के साथ हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोपहर के समय शिमला सहित कुछ स्थानों पर बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। शिमला शहर में सोमवार शाम घना कोहरा छा गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को धूप खिलने तथा 24 व 25 सितंबर को एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

सोमवार को पंजाब के कई स्थानों से मानसून विदा हो गया। अभी हिमाचल से मानसून को विदा होने में एक से दो दिन और लग सकते हैं। सामान्य तौर पर मानसून 25 सितंबर को लौटता है। प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 354 सड़कें बंद हैं।