हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती, सरकारी एजेंसी करेगी 1602 पदों पर नियुक्ति; विद्युत नियामक आयोग ने लगाई 2 शर्तें

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के बाद अब बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही राज्य बिजली बोर्ड की ओर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता को फाइनल कर दिया जाएगा।



इसके बाद उनकी नियुक्ति और साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार युवाओं के लिए राहत की बात यह है कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति करनी होगी।



मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य बिजली बोर्ड ने शुरू कर दी। राज्य बिजली बोर्ड को उनकी नियुक्ति से पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य था। इसकी प्रक्रिया चल रही थी।