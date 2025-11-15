हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती, सरकारी एजेंसी करेगी 1602 पदों पर नियुक्ति; विद्युत नियामक आयोग ने लगाई 2 शर्तें
शिमला से, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार, बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती जल्द शुरू होगी। राज्य बिजली बोर्ड शीघ्र ही शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता तय करेगा। युवाओं के लिए राहत की बात है कि नियुक्ति सरकारी एजेंसी के माध्यम से होगी। राज्य सरकार ने 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को 10 हजार मासिक मानदेय देने की मंजूरी दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के बाद अब बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही राज्य बिजली बोर्ड की ओर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता को फाइनल कर दिया जाएगा।
इसके बाद उनकी नियुक्ति और साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार युवाओं के लिए राहत की बात यह है कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति करनी होगी।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य बिजली बोर्ड ने शुरू कर दी। राज्य बिजली बोर्ड को उनकी नियुक्ति से पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य था। इसकी प्रक्रिया चल रही थी।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लगाई दो शर्तें
अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी उनकी भर्ती शुरू हो सकती है। इसमें आयोग ने दो ही शर्तें लगाई हैं। आयोग ने आउटसोर्स पर भी इन पदों पर नियुक्ति सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही करने और राज्य बिजली बोर्ड को अपने रखरखाव की लागत को भी कम करने के निर्देश दिए हैं।
10 हजार मासिक मानदेय पर होगी 1602 की भर्ती
इसके तहत राज्य बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखा जाना है। इन्हें मासिक 10 हजार मासिक मानदेय देने की राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है।
