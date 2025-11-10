हिमाचल बिजली बोर्ड के 1071 कर्मचारी हुए पदोन्नत, मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के बाद मिला बड़ा तोहफा

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने 1071 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले महीने कर्मचारियों के महासम्मेलन में पदोन्नति देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति हर वर्ग के कर्मचारी को दी गई है।



बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लंबा कर दिया था। हर कर्मचारी के पदोन्नति मामले को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा था। इसे खत्म करने के लिए कर्मचारियों ने मांग की थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी इस मांग के मुताबिक जल्द पदोन्नति कर दी जाएगी।

