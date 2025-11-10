हिमाचल बिजली बोर्ड के 1071 कर्मचारी हुए पदोन्नत, मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के बाद मिला बड़ा तोहफा
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद 1071 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। इस पदोन्नति में सहायक लाइनमैन से लाइनमैन और क्लर्क से वरिष्ठ सहायक जैसे विभिन्न वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष विभाग ने सात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी किए हैं।
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने 1071 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले महीने कर्मचारियों के महासम्मेलन में पदोन्नति देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति हर वर्ग के कर्मचारी को दी गई है।
बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लंबा कर दिया था। हर कर्मचारी के पदोन्नति मामले को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा था। इसे खत्म करने के लिए कर्मचारियों ने मांग की थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी इस मांग के मुताबिक जल्द पदोन्नति कर दी जाएगी।
226 सहायक लाइनमैन बने लाइनमैन
226 कर्मचारियों को सहायक लाइनमैन से पदोन्नत कर लाइनमैन बनाया है। इसमें शिमला जोन के 206, धर्मशाला के 300, हमीरपुर के 276, मंडी के 145 कर्मचारी शामिल हैं।
89 क्लर्क बने वरिष्ठ सहायक
बिजली बोर्ड में अन्य वर्गों के कर्मचारियों की भी पदोन्नति की गई है। इसमें क्लर्क से वरिष्ठ सहायक के पद पर 89, वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक ग्रेट-दो के पद पर सात कर्मचारियों को पदोन्नत किया है।
सात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का तबादला आदेश जारी
उधर, हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग ने सात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। डा. पारुल शर्मा को अनुअंबापुर शिमला से भैंच सोलन, डा. कविता वर्मा को भैंच से अनुअंबापुर, डा. नरेंद्र ठाकुर को घीरा कांगड़ा से चोला कांगड़ा, डा. दीपक अवस्थी को चोला कांगड़ा से सुखुघाट कांगड़ा, डा. अनिश भाटिया को सुखुघाट कांगड़ा से घीरा कांगड़ा, डा.मोनिका बिंदल को लोधी माजरा से बद्दी सोलन और डा. बबिता कुमारी को बद्दी से लोधी मजरा स्थानांतरित किया गया है।
