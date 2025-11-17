हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की चिंता खत्म, 428 स्टेशन होंगे स्थापित, एप पर स्लाट बुक से पेमेंट तक की सुविधा

अनिल ठाकुर, शिमला। ई-वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब चार्जिंग की चिंता समाप्त होने वाली है। हिमाचल में जल्द ही 428 नए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और पूरी तरह से डिजिटल होंगे। इनका संचालन एक एप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन की जानकारी, चार्जिंग के लिए स्लाट बुकिंग और पेमेंट की सुविधा तक होगी।

वाहन चालक स्वयं चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपने वाहन को चार्ज कर सकेगा। चार्जिंग की स्थिति, बैटरी का प्रतिशत और बिल की जानकारी एप पर प्राप्त होगी, जिससे पेमेंट भी वहीं से की जा सकेगी। उद्योग मंत्रालय ने 135 करोड़ रुपये किए स्वीकृत भारी उद्योग मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए हिमाचल को 135 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

24 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निदेशक परिवहन नीरज कुमार और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर भी शामिल थे। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। 24 नवंबर को आरडी नजीम दिल्ली जाएंगे, जहां मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस परियोजना पर बैठक होगी।

देशभर में 72000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना मंत्रालय ने पूरे देश में 72,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें हिमाचल को 428 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। यहां स्थापित होंगे ई-चार्जिंग स्टेशन हिमाचल के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्त कार्यालयों और नगर निगम कार्यालयों में ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग बिजली बोर्ड से एनओसी लेने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करेगा। कंपनी के पास रहेगा पांच वर्षों तक संचालन का जिम्मा ये चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक होंगे, जिनका उपयोग कोई भी कर सकेगा। परिवहन विभाग इसके लिए निविदा आमंत्रित करेगा। जो कंपनी इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करेगी, उसे अगले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव का जिम्मा सौंपा जाएगा। ये फास्ट चार्जर होंगे, जो 20 से 25 मिनट में वाहन को चार्ज कर देंगे।