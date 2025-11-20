हिमाचल में बारिश न होने से किसान परेशान, मौसम शुष्क रहने से इन जिलों का गिरा तापमान

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में नवंबर इस साल का सबसे शुष्क महीना बनता जा रहा है। नवंबर में वर्षा व हिमपात न के बराबर हुआ है। नवंबर के 18 दिन में प्रदेश में सामान्य से 88 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, सिरमौर और मंडी जिले में अब तक एक बूंद भी नहीं गिरी है। कई स्थानों पर खेतों में नमी न होने के कारण गेहूं की बुआई शुरू नहीं हो पाई है।

वर्षा न होने से कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और ऊना के हजारों किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में नमी कम होने और दरारें पड़ने से रबी सीजन प्रभावित होने लगा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर वर्षा नहीं हुई तो गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर में औसतन 9.9 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार मात्र 1.2 मिलीमीटर हुई है। लगातार सूखे मौसम के कारण रातें सामान्य से अधिक ठंडी हो चली हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी जैसे मैदानी इलाके शिमला से ज्यादा ठंडे हो गए हैं।