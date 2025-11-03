Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: DA जारी करने में भी पेंशनरों से हुआ भेदभाव, संगठन ने सरकार व प्रबंधन पर लगाए अनदेखी के आरोप

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, जिसका भुगतान दिवाली से पहले किया गया। एचआरटीसी ने भी भत्ता जारी किया, पर यह सिर्फ सेवारत कर्मचारियों के लिए है। पेंशनरों के कल्याण संगठन ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से सभी पेंशनरों को तुरंत पेंशन जारी करने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स सरकार व निगम प्रबंधन के विरुद्ध आक्रोशित हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर माह के वेतन के साथ देने की घोषणा की है। अप्रैल से सितंबर महीने तक के एरियर का दीवाली से पहले भुगतान कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी 31 अक्टूबर को 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के आदेश पारित कर दिए हैं। लेकिन यह आदेश निगम के सेवारत कर्मचारियों को ही लागू किए गए हैं। पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है।

    सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भेदभाव किया जा रहा

    प्रेस को जारी बयान में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के चैयरमेन केसी चौहान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, राज्य प्रधान देव राज ठाकुर, राज्य महासचिव नानक शांडिल, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर, मीडिया प्रभारी देवेंद्र चौहान ने कहा कि सालों तक निगम में सेवाएं देने वाले कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

    पेंशनरों से यह सौतेला व्यवहार

    संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें डीए के देय लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।

    अन्य विभागों की तरह एकमुश्त भुगतान किया जाए

    उन्होंने उप मुख्यमंत्री व निगम प्रबंधन से मांग की कि जिस तरह प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता व अप्रैल 2025 से एक मुश्त एरियर का भुगतान किया है, उसी तर्ज पर निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को भी बिना किसी भेदभाव के तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता व एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए।

    पेंशन जल्द जारी करे निगम व सरकार

    उन्होंने प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि निगम के पेंशनर्स को पेंशन तुरंत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि महीने की पहली तारीख को पेंशन जारी कर दी जाए। 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: AI से खुला त्रिलोकीनाथ मंदिर के 500 साल पुराने शिलालेख का रहस्य, पहली बार पढ़ा गया टांकरी लिपि में लिखा श्लोक 

    यह भी पढ़ें: विश्व चैंपियन रेणुका सिंह को इनाम और नौकरी देगी हिमाचल सरकार, CM सुक्खू ने की फोन पर बात; गेंदबाजी की जमकर की तारीफ