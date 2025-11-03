हिमाचल: DA जारी करने में भी पेंशनरों से हुआ भेदभाव, संगठन ने सरकार व प्रबंधन पर लगाए अनदेखी के आरोप

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर माह के वेतन के साथ देने की घोषणा की है। अप्रैल से सितंबर महीने तक के एरियर का दीवाली से पहले भुगतान कर दिया गया है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी 31 अक्टूबर को 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के आदेश पारित कर दिए हैं। लेकिन यह आदेश निगम के सेवारत कर्मचारियों को ही लागू किए गए हैं। पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भेदभाव किया जा रहा प्रेस को जारी बयान में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के चैयरमेन केसी चौहान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, राज्य प्रधान देव राज ठाकुर, राज्य महासचिव नानक शांडिल, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर, मीडिया प्रभारी देवेंद्र चौहान ने कहा कि सालों तक निगम में सेवाएं देने वाले कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

पेंशनरों से यह सौतेला व्यवहार संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें डीए के देय लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।