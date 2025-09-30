Himachal News: दिल्ली में रजनी पाटिल से मिले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सियासी गलियारे में चर्चा तेज

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में रजनी पाटिल से मुलाकात की जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर चर्चा के बीच राज्य के मामलों की प्रभारी हैं। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के गठन में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि पंचायत चुनाव से पहले घोषणा की जा सके। अग्निहोत्री राजस्थान में एक धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर चल रही चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल से भेंट की। हालांकि ये भेंट शिष्टाचार थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा है।

चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पार्टी हाईकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष व राज्य कार्यकारिणी का ऐलान करने वाला है। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ने रजनी पाटिल से राज्य कार्यकारिणी का गठन जल्द करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव है ऐसे में जल्द ही राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाए।