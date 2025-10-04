Language
    Himachal: मैदानी राज्यों में प्रदूषण की मार, पहाड़ की हवा हुई और शुद्ध; हिमाचल का वायु गुणवत्ता सूचकांक कैसे हुआ बेहतर?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    Himachal Air Quality Index हिमाचल प्रदेश की हवा साफ सुथरी हुई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अधिकांश शहरों में शुद्ध और संतोषजनक है। हालांकि बद्दी और कालाअंब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में एक्यूआइ का स्तर मध्यम रहा है। पिछले दो सालों की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश की हवा अधिक शुद्ध है।

    हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हवा दो साल से ज्यादा साफ है। लाहुल स्पीति की चंद्रताल झील का नजारा।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Air Quality Index, हिमाचल प्रदेश की हवा गत वर्षों की तुलना में इन दिनों ज्यादा शुद्ध पाई गई है। इस बार हुई अधिक वर्षा व नमी के कारण हिमाचल की हवा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में शुद्ध पाई गई है। हालांकि दो औद्योगिक क्षेत्रों बद्दी और कालाअंब में एक्यूआइ का स्तर संतोषजनक से मध्यम रहा है।

    वहीं अन्य शहरों और क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के जांच उपकरणों के अनुसार शुद्ध व संतोषजनक है। 

    पड़ोसी राज्यों में स्थिति खराब

    इन दिनों नमी का स्तर 72 से 80 प्रतिशत तक है। पड़ोसी राज्यों में जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल की हवा साफ है। देश के मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों वायु की गुणवत्ता का स्तर मध्यम और खराब है। शिमला में वर्ष 2023 व 2024 की अपेक्षा इन दिनों ज्यादा शुद्ध वायु है।

    बद्दी के अलावा अन्य शहरों में शुद्ध रही हवा

    हिमाचल के शहरों में सितंबर और पहली अक्टूबर तक की हवा के गुणवत्ता आंकड़ों को देखा जाए तो अधिकतर दिनों में हवा शुद्ध रही। हालांकि बद्दी में बीते वर्ष की अपेक्षा इन दिनों एक्यूआइ बढ़ा है। तीन वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर स्थानों पर पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है।

    तीन वर्ष में सितंबर व पहली अक्टूबर को एक्यूआइ 

    • स्थान    2025    2024    2023
    • शिमला    13-28    18-44    22 से 56
    • धर्मशाला    25 से 51    24 से 53    32 से 52        
    • मनाली    20 से 42    20 से 52    20 से 48    
    • सुंदरनगर    21-54    23-45    20-48
    • ऊना    46-68    56-64    48-64   
    • डमटाल    48-54    47-72    42-55
    • परवाणू    37-40    30-45    28-50
    • पांवटा साहिब    34-87    15-60    42-89
    • कालाअंब    42-161    24-90    38-131   
    • बद्दी    59-197    89-164    ----
    • नालागढ़    45-70    50-80    50-70

    ये है एक्यूआइ का मापदंड 

    • 0-50 अच्छा
    • 51-100 संतोषजनक
    • 101-200 मध्यम
    • 201-300 खराब
    • 301-400 बहुत खराब
    • 400 से अधिक गंभीर