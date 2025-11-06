हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सात जिलों में बदले SP, पढ़ें अब कहां मिली तैनाती

राज्य ब्यूरो, शिमला। सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सात पुलिस जिलों कुल्लू, किन्नौर, नूरपुर, कांगड़ा, बद्दी, हमीरपुर और चंबा के पुलिस अधीक्षकों का तबादला हुआ है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 15 आइपीएस अधिकारियों को बदला है जबकि चार अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अवकाश के दिन कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। वर्ष 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी को एडीजी जेल शिमला लगाया है। वह इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2004 बैच के आइपीएस अधिकारी आइजी आर्म्ड पुलिस एवं प्रशिक्षण शिमला प्रेम कुमार ठाकुर को आइजी पुलिस अकादमी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शिमला लगाया है। एसपी चंबा अभिषेक को एआईजी पुलिस मुख्यालय में मिली तैनाती साल 2008 बैच के आइपीएस अधिकारी एवं प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, डरोह डा. डीके चौधरी को डीआइजी साइबर क्राइम धर्मशाला, डीआइजी जेल शिमला अनुपम शर्मा को डीआइजी क्राइम सीआइडी शिमला और डीआइजी ला एंड आर्डर शिमला रंजना चौहान को डीआइजी लीव रिजर्व मानवाधिकार आयोग लगाया है। एसपी चंबा अभिषेक यादव को एआइजी पुलिस मुख्यालय लगाया गया है।

कंमाडेंट होम गार्ड 9वीं वाहिनी धर्मशाला मदन लाल को पुलिस अधीक्षक कुल्लू होंगे। एसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो धर्मशाला जोन बलवीर सिंह एसपी हमीरपुर होंगे। वह मौजूदा एसपी के पदोन्नत होने के बाद तैनाती लेंगे। सुशील कुमार को एसपी लीव रिजर्व मुख्यालय के पद से बदलकर एसपी किन्नौर लगाया है।

नूरपुर एसपी अशोक संभालेंगे कांगड़ा का जिम्मा बद्दी के एसपी विनोद कुमार अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, को यहीं पर नियमित तैनाती दी गई है। एसपी लीव रिजर्व विजय कुमार को एसपी चंबा का दायित्व सौंपा गया है। नूरपुर के एसपी अशोक रतन अब कांगड़ा का जिम्मा संभालेंगे।

ॉएसपी किन्नौर के पद पर तैनात अभिषेक एस को बदलकर सरकार ने एसपी कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय शिमला के पद पर तैनाती दी है। एसपी विजिलेंस मंडी जोन कुलभूषण वर्मा को नूरपुर का एसपी बनाया गया है। सौम्या अब पुलिस ट्रेनिंग कालेज डरोह की प्रिंसिपल एडीजी सीआइडी ज्ञानेश्वर सिंह को एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स शिमला लगाया है जबकि विमल गुप्ता को आइजी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो शिमला से स्थानांतरण कर आइजी आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग शिमला, गुरुदेव चंद शर्मा को डीआइजी ट्रैफिक टूरिस्ट एंड रेलवे से हटाकर डीआइजी कानून एवं व्यवस्था तथा सौम्या सांबशिवन को डीआइजी नार्थ रेंज से बदलकर प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कालेज डरोह में तैनाती दी है।