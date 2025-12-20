हिमाचल में पुलिस थानों की सीमाओं में बदलाव, कई पंचायतें नए क्षेत्रों में शामिल

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश सरकार ने पुलिस थाना सीमाओं में बदलाव किया है। इससे अब कई पंचायतें नए थाना क्षेत्रों में शामिल हो गई हैं। सरकार ने पुलिस थाना क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार ने कांगड़ा और चंबा जिले की कई पंचायतों व गांवों को एक पुलिस थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है।

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय पुलिस महानिदेशक से परामर्श के बाद लिया है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिसूचना के तहत स्वाड़ पंचायत के तहत आने वाले ठनगाहर, भुजलिंग, बड़धार, छेरना, स्वाड़ और जुधार गांवों को पुलिस थाना बैजनाथ से हटाकर पुलिस थाना बीड़ के तहत शामिल किया है। लुवाई पंचायत के तरमेहर, नपोहता, लुवाई, रोपड़ु को भी थाना बैजनाथ से थाना बीड़ में शामिल किया है।

पंचायत पोलिंग के डैहनासर, पोलिंग, खड़ी मलाह, अंदरली मलाह को भी इसी तरह रखा है। मुल्थान पंचायत में शड़ौता, बखलोग, उलधार, बनबाड़, दयोट व संगरेहड़ को भी इन्हीं थानों में बदला है। पंचायत घरमाण को नेर, सरमाण, धरमाणा, भराड़ा, सरला को भी इसी थाना क्षेत्र में रखा है। पंचायत कोठी कोहड़, बड़ाग्रां, बड़ा भंगाल को भी पुलिस थाना बैजनाथ से हटाकर पुलिस थाना बीड़ के अंतर्गत शामिल किया गया है। गृह विभाग के अनुसार संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।