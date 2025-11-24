हिमाचल पुलिस में फेरबदल, बदले गए दो अधिकारी; 6 तबादले रद
शिमला में, राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बदलाव करते हुए दो अधिकारियों का तबादला किया है। हितेश लखनपाल को कमांडेंट ऊना और प्रमोद चौहान को सतर्कता ब्यूरो शिमला में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, डीके चौधरी समेत छह अधिकारियों के पूर्व में जारी किए गए तबादला आदेश रद्द कर दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में दो अधिकारियों का तबादला करने के साथ छह अधिकारियों के पूर्व तबादला आदेश रद किए हैं। हितेश लखनपाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा को कमांडेंट 12वीं होमगार्ड बटालियन ऊना बदला गया है। प्रमोद चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व (अवकाश आरक्षित) पुलिस मुख्यालय शिमला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिमला (अवकाश आरक्षित) में तैनात किया गया है।
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) डरोह के प्रिंसिपल आइपीएस अधिकारी डीके चौधरी का डीआईजी साइबर क्राइम धर्मशाला के पद पर तबादला आदेश रद कर दिया गया है। डीआईजी उत्तर रेंज धर्मशाला सौम्या सांबशिवन को प्रिंसिपल पीटीसी डरोह के अतिरिक्त प्रभार से भारमुक्त किया गया है।
योगेश दत्त पुलिस उपाधीक्षक पांचवीं आइआरबीएन बस्सी का राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बद्दी के पद पर तबादला रद कर दिया है। डा. प्रतिभा चौहान पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता ब्यूरो बद्दी का पांचवीं आइआरबीएन बस्सी के लिए तबादला आदेश रद हुआ है।
संजय शर्मा पुलिस उपाधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह का एसडीपीओ दाड़लाघाट के लिए तबादला आदेश रद हुआ है। शेर सिंह डीएसपी पांचवीं आइआरबीएन के एसडीपीओ चुवाड़ी (चंबा) के लिए जारी तबादला आदेश और योगराज एसडीपीओ चुवाड़ी के एसडीपीओ बद्दी के रूप में किए गए स्थानांतरण आदेश भी रद किए गए हैं।
