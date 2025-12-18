हिमाचल पेंशन कल्याण संघ ने CM सुक्खू के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगें पूरी नहीं होने पर सचिवालय घेरने की दी चेतावनी 

पीटीआई, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार पर राज्य के पेंशनभोगियों का लगभग 17 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण संघ ने मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पेंशनभोगियों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे।

बुधवार को पेंशनभोगी दिवस के अवसर पर पीटीआई वीडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18 विभागों की एक संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। संघ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जल्द ही उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे और चेतावनी दी कि यदि सरकार बातचीत के माध्यम से कोई समाधान नहीं निकालती है, तो पेंशनभोगी एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे।



हाल ही में धर्मशाला में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जहां शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य भर से बड़ी संख्या में पेंशनभोगी इकट्ठा हुए थे और तपोवन स्थित विधानसभा तक मार्च निकाला था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और विधानसभा सत्र के बाद उनसे मुलाकात का आश्वासन दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगला विरोध प्रदर्शन राज्य सचिवालय के घेराव के रूप में होगा।