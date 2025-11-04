हिमाचल में पंचायत सचिवों के जल्द भरे जाएंगे 300 पद, वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद कैडर के तहत 300 प्रशिक्षु पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी और मासिक वेतन निर्धारण के लिए भेजा गया है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में पंचायत सचिवों के 899 पद रिक्त हैं।

300 पदों की भर्ती के बाद भी 599 पद खाली रह जाएंगे। पंचायत सचिवों की कमी के कारण कई पंचायतों का कार्यभार एक ही सचिव को सौंपा गया है। प्रदेश सरकार यह तय करेगी कि इन पदों की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी या जिला परिषद के माध्यम से। पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जिला परिषद कैडर के तहत की जा रही है।