Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में पंचायत सचिवों के जल्द भरे जाएंगे 300 पद, वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों के 300 पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें इन पदों को भरने की अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद कैडर के तहत 300 प्रशिक्षु पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी और मासिक वेतन निर्धारण के लिए भेजा गया है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में पंचायत सचिवों के 899 पद रिक्त हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    300 पदों की भर्ती के बाद भी 599 पद खाली रह जाएंगे। पंचायत सचिवों की कमी के कारण कई पंचायतों का कार्यभार एक ही सचिव को सौंपा गया है।

    प्रदेश सरकार यह तय करेगी कि इन पदों की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी या जिला परिषद के माध्यम से। पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जिला परिषद कैडर के तहत की जा रही है।

    इन पदों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों को निर्धारित करने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रशिक्षु पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।