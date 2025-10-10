Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हर मुद्दे पर विरोध कर रही BJP, हिमाचल में समय पर होंगे पंचायत चुनाव', CM सुक्खू का बड़ा एलान

    By Yadvinder Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमाचल में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने भाजपा पर हर मुद्दे का विरोध करने का आरोप लगाया। सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। सुक्खू ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होते ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर छवि खराब करने का भी आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव समय पर (23 जनवरी से पहले) आयोजित किए जाएंगे (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव समय पर (23 जनवरी से पहले) आयोजित किए जाएंगे। ये स्थगित नहीं हुए हैं। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह हर मुद्दे को तूल देती है और विरोध को नीति बना चुकी है। इस बार की आपदा 2023 से भी गंभीर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को राहत पहुंचाना और आपदा प्रबंधन है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते जिला उपायुक्तों द्वारा बचाव कार्य जारी है। पंचायतों की सड़कों को जोड़ा जा रहा है और वर्षा अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन एक्ट पूरे प्रदेश में लागू है। सुक्खू ने कहा कि डिजास्टर एक्ट के तहत पंचायत चुनावों को आगे किया गया है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, चुनाव कराए जाएंगे।

    उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि 2023 में भी वह आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी नहीं हुई थी। पहले विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई, लेकिन जब सत्र बुलाया गया तो भाजपा ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और वाकआउट कर दिया।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी उपायुक्तों से चर्चा की गई है। कुछ उपायुक्तों ने बताया कि सभी पंचायतों की सड़कें पूरी तरह से नहीं जुड़ी हैं। चुनाव तभी संपन्न होंगे जब सभी सड़कें खुल जाएंगी। भाजपा को यह ध्यान रखना चाहिए कि पंचायत राज चुनाव अवश्य होंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी पार्टी है। छवि खराब करने के लिए बालुगंज में कार्यालय बनाया हुआ है। हम इससे घबराने वाले नहीं है। जयराम ठाकुर का दर्द छलक गया। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के पक्ष में नारे लग रहे थे। भाजपा जगत प्रकाश नड्डा, हर्ष महाजन व राजीव बिंदल गुटों में बंटी है। इनके पास कहने को कुछ नहीं है।