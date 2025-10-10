'हर मुद्दे पर विरोध कर रही BJP, हिमाचल में समय पर होंगे पंचायत चुनाव', CM सुक्खू का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, शिमला। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव समय पर (23 जनवरी से पहले) आयोजित किए जाएंगे। ये स्थगित नहीं हुए हैं। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह हर मुद्दे को तूल देती है और विरोध को नीति बना चुकी है। इस बार की आपदा 2023 से भी गंभीर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को राहत पहुंचाना और आपदा प्रबंधन है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते जिला उपायुक्तों द्वारा बचाव कार्य जारी है। पंचायतों की सड़कों को जोड़ा जा रहा है और वर्षा अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन एक्ट पूरे प्रदेश में लागू है। सुक्खू ने कहा कि डिजास्टर एक्ट के तहत पंचायत चुनावों को आगे किया गया है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, चुनाव कराए जाएंगे।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि 2023 में भी वह आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी नहीं हुई थी। पहले विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई, लेकिन जब सत्र बुलाया गया तो भाजपा ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और वाकआउट कर दिया।