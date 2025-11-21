हिमाचल के गवर्नर से मिले EC अनिल खाची, पंचायत चुनाव की तैयारियों का दिया अपडेट, 31 जनवरी से पहले होंगे इलेक्शन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने शुक्रवार सुबह राज भवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भेंट की। इस दौरान उन्हें प्रदेश में चल रही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूरी रिपोर्ट दी है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों द्वारा अपनाई जा रही असहयोग की नीति के संबंध में भी बताया है।

इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव और सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उनसे मुलाकात करने और उनसे हुई बातचीत के संबंध में भी जानकारी दी है। पंचायत के चुनाव 31 जनवरी तक करवाए जाने हैं।

अभी तक प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टरों तक जारी नहीं हुआ है अभी जिला उपायुक्तों ने चुनाव सामग्री को भी नहीं उठाया है। मतदाता सूची को भी अधिसूचित नहीं किया गया है। इस संबंध में अनिल खाची ने पूरी जानकारी राज्यपाल को दी है।