Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल पंचायत चुनाव: मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार होने के बाद अब आरक्षण रोस्टर का इंतजार, एलान पर टिकी नजरें

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राज्य सरकार की घोषणा और आरक्षण रोस्टर का इंतजार है। उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप जारी होने के बाद, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी मतदाता छूट न जाए। शिमला जिले में कुल 5,17,149 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। प्रतीकात्मक

    रोहित शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज गई हैं। अब सिर्फ राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव के एलान का इंतजार है। वहीं पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने का भी इंतजार किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार खुले तौर पर दावेदारी पेश कर चुनावी मैदान में कूदेंगे।

    फिलहाल आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने से प्रत्याशी अपने आप को थामे हुए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। जिला शिमला में घर-घर जाकर लोगों का मिजाज जानने का प्रयास किया जा रहा है। 

    वहीं इंटरनेट मीडिया और पंचायत एवं गांव के वाट्सएप ग्रुप पर भी माहौल गर्मा गया है। वर्तमान प्रतिनिधियों के आलोचक जहां उनकी कमियां निकाल रहे है, तो वहीं समर्थक उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता सूचियां खंगाल रहे चुनाव लड़ने के इच्छुक

    पंचायतों में 5 वर्षों में हुए विकास कार्य एवं नहीं होने वाले कामों पर हर दिन बहस छिड़ी हुई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप जारी होने के बाद प्रत्याशी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई मतदाता सूची से छूट तो नहीं गया है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए प्रत्याशी जुट गए हैं।

    जिला शिमला में 5 लाख 17 हजार मतदाता

    निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के प्रारूप के अनुसार जिला में 5,17,149 मतदाता हैं। हालांकि जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। उनके पास अभी भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का मौका है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव: उपायुक्तों ने अधिसूचित नहीं की मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग ने पूछा आदेश का उल्लंघन क्यों? 

    महिलाओं से पुरुष मतदाता ज्यादा

    शिमला जिला में महिला मतदाताओं की तुलना में पुरूष मतदाताओं का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है। जिला में जहां पुरूष मतदाता 2,63,145 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,54,004 है। हालांकि महिला मतदाताओं का आंकड़ा पुरूष मतदाताओं से थोड़ा कम है, लेकिन पंचायत चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका भी अहम रहने वाली है।

    यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: तो अप्रैल-मई में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग की इस बैठक में स्पष्ट होगी स्थिति 