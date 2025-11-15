हिमाचल पंचायत चुनाव: मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार होने के बाद अब आरक्षण रोस्टर का इंतजार, एलान पर टिकी नजरें

रोहित शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज गई हैं। अब सिर्फ राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव के एलान का इंतजार है। वहीं पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने का भी इंतजार किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार खुले तौर पर दावेदारी पेश कर चुनावी मैदान में कूदेंगे।



फिलहाल आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने से प्रत्याशी अपने आप को थामे हुए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। जिला शिमला में घर-घर जाकर लोगों का मिजाज जानने का प्रयास किया जा रहा है।



वहीं इंटरनेट मीडिया और पंचायत एवं गांव के वाट्सएप ग्रुप पर भी माहौल गर्मा गया है। वर्तमान प्रतिनिधियों के आलोचक जहां उनकी कमियां निकाल रहे है, तो वहीं समर्थक उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।

मतदाता सूचियां खंगाल रहे चुनाव लड़ने के इच्छुक पंचायतों में 5 वर्षों में हुए विकास कार्य एवं नहीं होने वाले कामों पर हर दिन बहस छिड़ी हुई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप जारी होने के बाद प्रत्याशी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई मतदाता सूची से छूट तो नहीं गया है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए प्रत्याशी जुट गए हैं।