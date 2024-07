Himachal: 'देहरा के लोगों के लिए...', चुनाव जीतते ही CM सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की आई प्रतिक्रिया, जानिए किसे दिया जीत का श्रेय

एएनआई, शिमला। हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। तीन सीटों में से दो पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं, एक सीट बीजेपी के खाते में आई है। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने शानदार जीत दर्ज की है।

चुनाव जीतने के बाद कमलेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत की। उसी का नतीजा है कि यह दिन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय उन लोगों को दूंगी जो पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़े रहे। मुझे देहरा के लोगों पर गर्व है।

