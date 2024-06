Himachal News: 'भाजपा का सपना नहीं हो पाया पूरा...', सीएम सुक्खू बोले- जनता ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकारा

विधानसभा में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने उपचुनावों में कांग्रेस के चार विधायकों को चुना है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या 38 होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखेगी और इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

VIDEO | Here's what Himachal Pradesh CM and Congress leader Sukhvinder Singh Sukhu said informing about the proposal passed in the legislative meeting.

"A proposal was passed in the legislative meeting. Those who conspired the fall of government, action against them should be… pic.twitter.com/0jzOp1ttTJ— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2024