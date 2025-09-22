हाथ में तलवार और सिर पर साफा, लंबे अफेयर के बाद विक्रमादित्य सिंह ने दुल्हन अमरीन के साथ लिए फेरे; देखें शादी की Inside Photo
हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ की अमरीन कौर से सिख रीति रिवाजों से शादी की। उनका अमरीन कौर के साथ लंबे समय से अफेयर था। शादी के बाद विक्रमादित्य सिंह अपनी पत्नी के साथ होली लॉज पहुंचे जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी।
डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दूसरी बार शादी रचाई। उन्होंने चंडीगढ़ के अमरीन कौर से शादी की है। विक्रमादित्य सिंह ने इस बार हिंदू नहीं, बल्कि सिख रीति रिवाजों से विवाह किया है।
बताया जा रहा है अमरीन कौर के साथ इनका लंबे समय तक अफेयर था। आज फाइनली वे शादी के बंधन में बंध गए।
धर्मपत्नी संग पहुंचे होलीलॉज
परिणय सूत्र में बंधने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने अपनी धर्मपत्नी संग होली लॉज पहुंचे। होली लॉज में पारंपरिक वाद्ययंत्र व लोकगीतों के साथ नव वर वधु का स्वागत किया गया।
इस दौरान काफी गेस्ट भी मौजूद रहे। बता दें कि होली लॉज विक्रमादित्य सिंह परिवार का निजी आवास है। शादी के मौके पर आवास को खूब सजाया गया है।
शादी के बंधन में बंधने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बधाई दी है। साथ ही कई हस्तियों ने बधाई दी है।
राजशाही परिवार रविवार को ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया था। रविवार शाम को मेहंदी सहित अन्य रस्में निभाई गईं। इसके बाद सोमवार सुबह गुरुद्वारा में विवाह की रस्में हुईं।
शादी में खास मेहमान इनवाइट
खास बात है कि विक्रमादित्य सिंह ने इस शादी में खास मेहमानों को इनवाइट किया था। शादी समारोह में विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह और बहन-बहनोई समेत स्पेशल गेस्ट मौजूद थे।
