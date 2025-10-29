हिमाचल: कांगड़ा जिले में 10 खनन साइट को लीज पर लेने के लिए आगे नहीं आया कोई ठेकेदार, उद्योग विभाग की बढ़ी परेशानी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में खनन कार्य को लेकर ठेकेदारों का उत्साह अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कभी खनन साइटों की लीज लेने के लिए होड़ मचाने वाले ठेकेदार अब साइट लेने से पीछे हट रहे हैं। खासकर कांगड़ा जिला में यह पहली बार हुआ है कि खनन साइटों की नीलामी में एक भी बोली नहीं लगी।



उद्योग विभाग की यह नीलामी फ्लॉप रहने से अधिकारी भी सकते में हैं। कांगड़ा जिले में इस बार 10 खनन साइटों को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन एक भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब विभाग को इन साइट्स की दोबारा नीलामी करनी पड़ेगी। यदि अगली बार भी कोई रुचि नहीं दिखाता है, तो विभाग इन साइटों को लीज पर देने में असमर्थ रहेगा। एफसीए के दायरे से बाहर होने के बावूद नहीं ली रुचि कांगड़ा जिले की ये साइटें फारेस्ट क्लीयरेंस एक्ट (एफसीए) के दायरे से बाहर हैं, यानी इन पर वन अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद ठेकेदारों की रुचि न होना विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है।