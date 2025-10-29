हिमाचल: कांगड़ा जिले में 10 खनन साइट को लीज पर लेने के लिए आगे नहीं आया कोई ठेकेदार, उद्योग विभाग की बढ़ी परेशानी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में खनन स्थलों को लीज पर लेने के लिए ठेकेदारों की रुचि कम हो रही है। इस बार 10 खनन स्थलों की नीलामी में कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आया, जिससे उद्योग विभाग की चिंता बढ़ गई है। उच्च आरक्षित मूल्य और खराब रास्तों के कारण ठेकेदारों ने नीलामी में भाग नहीं लिया। विभाग अब दोबारा नीलामी करने की तैयारी में है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में खनन कार्य को लेकर ठेकेदारों का उत्साह अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कभी खनन साइटों की लीज लेने के लिए होड़ मचाने वाले ठेकेदार अब साइट लेने से पीछे हट रहे हैं। खासकर कांगड़ा जिला में यह पहली बार हुआ है कि खनन साइटों की नीलामी में एक भी बोली नहीं लगी।
उद्योग विभाग की यह नीलामी फ्लॉप रहने से अधिकारी भी सकते में हैं। कांगड़ा जिले में इस बार 10 खनन साइटों को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन एक भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं किया।
अब विभाग को इन साइट्स की दोबारा नीलामी करनी पड़ेगी। यदि अगली बार भी कोई रुचि नहीं दिखाता है, तो विभाग इन साइटों को लीज पर देने में असमर्थ रहेगा।
एफसीए के दायरे से बाहर होने के बावूद नहीं ली रुचि
कांगड़ा जिले की ये साइटें फारेस्ट क्लीयरेंस एक्ट (एफसीए) के दायरे से बाहर हैं, यानी इन पर वन अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद ठेकेदारों की रुचि न होना विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है।
दोबारा नीलामी की प्रक्रिया करेगा विभाग
उद्योग विभाग अब इन सभी साइटों की नीलामी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने जा रहा है। विभाग यह देखने के लिए इंतजार करेगा कि ठेकेदार अगली बार रुचि दिखाते हैं या नहीं।
रिजर्व प्राइज अधिक
सूत्रों के अनुसार ठेकेदारों का कहना है कि खनन साइटों की नीलामी के लिए जो रिजर्व प्राइज तय किया गया है, वह काफी अधिक है। वहीं, कई साइटों तक पहुंचने के रास्ते तक ठीक नहीं हैं। इन कारणों के चलते किसी ने भी नीलामी में भाग नहीं लिया।
कांगड़ा जिला की नीलामी के लिए रखी गई खनन साइट्स की सूची
- क्रमांक, खड्ड/साइट का नाम, सब-डिवीजन, आरक्षित धनराशि
- अवा खड्ड-1, पालमपुर, 34,75,440
- अवा खड्ड-2, पालमपुर, 54,62,280
- बाथू खड्ड-1, नगरोटा बगवां, 1,78,48,440
- बनेर खड्ड, नगरोटा बगवां, 49,97,880
- न्यूगल खड्ड-1, धीरा, 1,27,87,920
- न्यूगल खड्ड-3, धीरा, 69,62,040
- मौल खड्ड, धीरा, 72,13,680
- नलसोहा ढलियारा खड्ड-1, धीरा, 2,41,72,200
- नलसोहा ढलियारा खड्ड-2, धीरा, 1,79,07,120
- खुडना कुरना खड्ड सलेटी, धीरा, 3,04,47,720
