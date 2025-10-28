HPU के हॉस्टल के पनीर में निकला कीड़ा, कई छात्रों के बीमार पड़ने के बाद उठे सफाई व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाईएसपी हॉस्टल में सोमवार को परोसे विशेष खाने में उड़ता हुआ कीड़ा पाया गया। जब कीड़ा मिला तब तक अधिकांश छात्र भोजन कर चुके थे।

खाना खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी तो छात्रों को परोसे पनीर में उड़ते हुए कीड़े के होने का पता चला। एसएफआइ ने हस्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

एसएफआइ की वाईएसपी हॉस्टल कमेटी के अध्यक्ष धनराज ने आरोप लगाया कि हास्टल की सफाई व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रापाल प्रोफेसर आरएल जिंटा ने बताया कि वह हास्टल का निरीक्षण करेंगे।