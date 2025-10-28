हिमाचल में फ्री बस सफर के लिए छात्रों को बनवाना होगा हिमकार्ड, जानें कितना होगा शुल्क और कहां करें अप्लाई

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने आरएफआइडी आधारित हिम बस कार्ड प्रणाली लागू कर दी है। इसका उद्देश्य एचआरटीसी बस नेटवर्क में पात्र यात्रियों को निश्शुल्क व रियायती यात्रा सुविधा को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने बताया कि अब प्रदेशभर में निश्शुल्क या रियायती यात्रा लाभ प्राप्त करने के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। यदि कार्ड नहीं होगा तो पूरा किराया लगेगा। कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और लागू कब से होंगे यह अभी तय नहीं है।

ऐसे कर सकेंगे अप्लाई आवेदन की प्रक्रिया पात्र आवेदक एचआरटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले HIMACCESS ID बनानी होगी, जो Signup for Citizen Login विकल्प से हिम एक्सेस पोर्टल पर बनाई जा सकती है। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि कार्ड डाक से मंगवाया जाता है, तो 56 रुपये(जीएसटी सहित) अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो समय-समय पर डाक विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बदल सकता है। आवेदक चाहें तो कार्ड को चयनित एचआरटीसी पास कलेक्शन सेंटर/काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

कार्ड के लिए यह श्रेणियों होंगी पात्र स्कूली विद्यार्थी (जमा दो), कॉलेजों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, निजी स्कूलों के विद्यार्थी, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, निगम एवं बोर्डों के कर्मचारी, निजी व्यवसायी/आम जनता (पात्र श्रेणियां), पुलिस कर्मी (कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक), जेल विभाग के अधिकारी (वार्डन से सहायक अधीक्षक, गैर राजपत्रित), पूर्व विधायक/पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी पत्नियां, मान्यता प्राप्त पत्रकार (राज्य व जिलास्तर पर), सशस्त्र बलों के गैलेंट्री अवार्ड विजेता।

सशस्त्र बलों की वीरनारियां, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति , एचआरटीसी के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों की विधवाएं, हिमाचल सचिवालय के सुरक्षा गार्ड, महिलाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी (102 तक), राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (राज्य सरकार के) (कुष्ठ) रोगी, राज्य पुरस्कार प्राप्त बच्चे (21 वर्ष तक)।