हिमाचल हाईकोर्ट में विमल नेगी मौत मामले की सुनवाई, ASI पंकज शर्मा की जमानत पर 6 अक्टूबर को फैसला; CBI से जवाब तलब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने सीबीआई को अगली तारीख तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दायर नहीं किया है।
कोर्ट ने सीबीआई को अगली तारीख तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी भी प्रतिवादी बनाया है परंतु फिलहाल कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने जमानत याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की है।
