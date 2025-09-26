हिमाचल हाईकोर्ट में विमल नेगी मौत मामले की सुनवाई, ASI पंकज शर्मा की जमानत पर 6 अक्टूबर को फैसला; CBI से जवाब तलब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने सीबीआई को अगली तारीख तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

विमल नेगी मौत मामले में पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी (फाइल फोटो)