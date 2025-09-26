Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल हाईकोर्ट में विमल नेगी मौत मामले की सुनवाई, ASI पंकज शर्मा की जमानत पर 6 अक्टूबर को फैसला; CBI से जवाब तलब

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:02 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने सीबीआई को अगली तारीख तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    विमल नेगी मौत मामले में पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दायर नहीं किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने सीबीआई को अगली तारीख तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी भी प्रतिवादी बनाया है परंतु फिलहाल कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने जमानत याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की है।