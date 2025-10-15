Himachal: विमल नेगी मौत मामले में CBI का हाई कोर्ट में बड़ा आरोप, जांच प्रभावित करने के साथ सहयोग नहीं कर रही सरकार

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका से जुड़े मामले में सीबीआइ द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में सीबीआइ ने राज्य सरकार द्वारा जांच को प्रभावित करने और सीबीआइ अधिकारियों का सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं।

अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही सरकार सीबीआइ ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाए रखने के विरुद्ध दलील दी है कि सरकार जमानत याचिका का विरोध करने के बजाय अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही है। सीबीआइ ने एसआइटी जांच पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। कहा कि एसआइटी व सरकार ने इस मामले में इस्तेमाल कंप्यूटर को जब्त तक नहीं किया। एक अधिकारी को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए तीन बार दिल्ली बुलाया, लेकिन वह सहयोग नहीं दे रहे हैं।

सरकार का तर्क जांच में कोई दखल नहीं सरकार का कहना है कि सीबीआइ जांच में उसका कोई दखल नहीं है। अधिकारियों को सीबीआइ के उत्पीड़न से बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआइ आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी बढ़ा दी है। सात अप्रैल को हाई कोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विरेंद्र सिंह के समक्ष हुई।