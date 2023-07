Himachal: राज्यपाल ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो राहत सामग्री वाहन किए रवाना

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन से राज्य रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार जिला प्रशासन तथा पुलिस के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के दौरान सेना वायु सेना अर्धसैनिक बलों तथा सभी अन्य एजेंसियों द्वारा राहत व बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो राहत सामग्री वाहन किए रवाना : जागरण

राज्य ब्यूरो, शिमला: राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन से राज्य रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से जिला मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा के कारण जान व माल का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करना कठिन है, लेकिन राहत के रूप में हम अपना योगदान दे सकते हैं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस आपदा में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन तथा पुलिस के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के दौरान सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बलों तथा सभी अन्य एजेंसियों द्वारा राहत व बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वेतन का अंशदान करने का लिया निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय प्रदेश में आई इस आपदा पर नजर बनाए हुए है, इसके लिए फौरी राहत प्रदान कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नुकसान के पूर्ण आकलन के पश्चात प्रदेश को और अधिक राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं राहत कोष में अपने एक माह के वेतन का अंशदान करने का निर्णय लिया है। रेडक्रॉस के माध्यम से भी की जा रही सहायता प्रदान उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य तथा जिला स्तर पर रेडक्रॉस के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पूर्व राज्य रेडक्रास के माध्यम से 13 जुलाई को तीन वाहनों में मंडी तथा कुल्लू जिलों के लिए राहत सामग्री भिजवाई गई थी। राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी से अधिक राहत सामग्री प्रदान करने का आग्रह भी किया गया है तथा रेडक्रास के माध्यम से शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों में यह राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN