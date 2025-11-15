हिमाचल सरकार लेगी 300 करोड़ रुपये का ऋण, कहां खर्च होगी रकम; कितना पहुंच गया लोन का आंकड़ा?

राज्य ब्यूरो, शिमला। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हिमाचल सरकार फिर 300 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रही है। यह ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसे वर्ष 2040 तक चुकाना होगा। नीलामी की प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी की जाएगी और 19 नवंबर को यह राशि सरकार के खाते में आ जाएगी।



इस ऋण के बाद हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 1,02,075 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। राज्य पहले ही एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज ले चुका है, जो भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति है।

कहां खर्च होगी यह राशि प्रधान सचिव वित्त द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल के वित्तीय हालात संतोषजनक नहीं हैं। हालांकि, सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन 31 मार्च तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

ऋण सीमा बढ़ाने की मांग कर रही सरकार दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी राशि भी जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार केंद्र से ऋण लेने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई छूट नहीं दी है।