जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हुई आफत की बारिश से हर जगह हुए भूस्खलन से ज्यादातर क्षेत्रों में यातायात सुविधा भी ठप हो गई है। मार्ग बंद होने से चंबा में निगम व निजी को मिला कर 70 से अधिक बसीं भी जगह-जगह फंसी रही। जिनमें 35 बसें एचआरटीसी की शामिल हैं। सलूणी व तीसा क्षेत्र तो पूरी तरह से बंद रहे।

Himachal Flood: चंबा में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद, 70 से अधिक बसें फंसी

Your browser does not support the audio element.

चंबा, संवाद सहयोगी। चंबा में हुई रिकार्ड तोड़ बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। खेत खलिहान भी पानी से पूरी तरह से भर गए हैं। भूस्खलन पहाड़ी दरकने व पत्थर गिरने का खतरा हर ओर बना हुआ है। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हुई आफत की बारिश से हर जगह हुए भूस्खलन से ज्यादातर क्षेत्रों में यातायात सुविधा भी ठप हो गई है। मार्ग बंद होने से चंबा में निगम व निजी को मिला कर 70 से अधिक बसीं भी जगह-जगह फंसी रही। जिनमें 35 बसें एचआरटीसी की शामिल हैं। सलूणी व तीसा क्षेत्र तो पूरी तरह से बंद रहे। इसके अलावा भलेई, तेलका, सुंडला चलूंज, धुलाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में भी बसें फंसी रही। इसके अलावा 150 से अधिक रूट प्रभावित हुए हैं। बाहरी जिलों व राज्यों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह-जगह भूस्खलन से बंद रहा। यह मार्ग दोपहर तक खुल पाया है। जिसके बाद दोनों ओर से लगी गाड़ियां की कतारें निकल पाई। मार्ग बंद होने से भी जरूरी कार्य व गंतव्य की ओर जाने वाले लोगों भी अधर में लटक कर परेशान होते रहे। एनएच प्रबंधन की ओर से विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन को हटा कर मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जा रहा है, लेकिन कई जगह फिर से भूस्खलन व पत्थर गिरने से मार्ग बंद हो रहा है। हालांकि एनएच प्रबंधन की ओर से भूस्खलन के खतरे भरे स्थानों पर मशीनरी को तैनात किया गया है। ताकि मार्ग बंद होने के बाद इसे तुरंत खोला जा सके। उधर हर ओर बारिश हुए खतरे के चलते जिन क्षेत्रों में मार्ग खुल भी गए हैं, उन क्षेत्रों में भी जगह-जगह वाहन चालकों को जोखिम में गाड़ी को ले जाना पड़ रहा है। रूट बंद होने से निगम प्रबंधन सहित निजी बस व वाहन संचालकों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने से निगम की 35 बसें फंस गई हैं। इसके अलावा निगम के 100 से अधिक रूट भी प्रभावित हुए हैं। चंबा पठानकाेट मार्ग भी दिन के समय खुल पाया है। ऐसे में सुबह के समय लांग रूट की गाड़ियां भी नहीं जा पाई। रूट बंद रहने से निगम को भी हर रोज लाखों रूपए का नुकसान हो रहा है। (शुगल सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी चंबा)

Edited By: Narender Sanwariya