Himachal Flood: प्रदेश में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान, 24 जून से 13 जुलाई तक 91 लोगों की गई जान

शिमला, एएनआई। हिमाचल प्रदेश में भरी बारिश और बढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरा जनजीवन तहस-नहस हो गया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 24 जून से 13 जुलाई तक 91 लोगों की जान जा चुकी है। भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से 34 मौतें हुईं। 91 people lost their lives in Himachal Pradesh from June 24 to July 13. 34 deaths happened due to landslides, cloudbust and flash floods. pic.twitter.com/DqNXA5ysOm July 13, 2023

Edited By: Nidhi Vinodiya