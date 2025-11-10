हिमाचल शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के चलते 16 बिंदुओं पर मांगी जानकारी, छुट्टियों के साथ अब टूअर भी रोक
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को विधानसभा सत्र में लगने वाले सवालों के जवाब तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है, और विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को सुबह आठ से रात आठ बजे तक कार्यालय में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डा. अमरजीत शर्मा ने सोमवार को पत्र जारी किया है, इसमें सभी जिलों के उप निदेशक सहित विभागीय अधिकारियों को विस सत्र में लगने वाले सवालों का जवाब तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उप निदेशकों को एक पत्र जारी किया गया है। इस में 16 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पूछा गया है कि पिछले तीन सालों में कितने शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें कितने ऐसे शिक्षक हैं, जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में भेजा गया है।
कितनी नई नियुक्तियां विभाग में की गई हैं। विभाग में शिक्षक व गैर शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं। कितनी भर्तियां हैं, जो अभी होनी हैं और इन्हें भरने के लिए पत्र राज्य लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। पीटीए, एसएमसी शिक्षकों सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी तैयार करने को कहा गया है।
छुट्टियों के साथ टूअर भी रोक
विभाग ने विधानसभा के शीत सत्र के चलते 13 नवंबर से कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। 17 नवंबर के बाद किसी भी अधिकारी को टूअर पर नहीं भेजा जाएगा। विस सत्र समाप्त होने तक यह रोक जारी रहेगी।
रविवार व छुट्टी के दिन भी बुलाया जा सकता है : निदेशक
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है।
सुबह आठ से रात आठ बजे तक रहना होगा कार्यालय में
यही नहीं, जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे, उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह आठ से रात आठ बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। आदेशों में कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए।
