हिमाचल शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के चलते 16 बिंदुओं पर मांगी जानकारी, छुट्टियों के साथ अब टूअर भी रोक

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डा. अमरजीत शर्मा ने सोमवार को पत्र जारी किया है, इसमें सभी जिलों के उप निदेशक सहित विभागीय अधिकारियों को विस सत्र में लगने वाले सवालों का जवाब तैयार करने के निर्देश दिए हैं।



उप निदेशकों को एक पत्र जारी किया गया है। इस में 16 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पूछा गया है कि पिछले तीन सालों में कितने शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें कितने ऐसे शिक्षक हैं, जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में भेजा गया है।



कितनी नई नियुक्तियां विभाग में की गई हैं। विभाग में शिक्षक व गैर शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं। कितनी भर्तियां हैं, जो अभी होनी हैं और इन्हें भरने के लिए पत्र राज्य लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। पीटीए, एसएमसी शिक्षकों सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी तैयार करने को कहा गया है।