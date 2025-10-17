छाएंगे बादल या निकलेगी धूप? हिमाचल में दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें ताजा अपडेट

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में दीपावली पर मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में अधिकतम तापमान में वृद्धि, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य और कम रहने का अनुमान है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि शिमला में 2.6, सोलन में दो, बाकी स्थानों पर एक डिग्री सेल्सियस की हुई। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। न्यूनतम तापमान सोलन में सामान्य से 4.2, मंडी में 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पालमपुर और धर्मशाला में सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा।