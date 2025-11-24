'कमजोर पुलिसिंग मिली तो SP सीधे नपेंगे', कानून व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश डीजीपी का सख्त अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने जिलों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत व जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पुलिस तंत्र को निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला में व्यवस्था को बेहतर रखना एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ की जिम्मेदारी है। यदि जिला में व्यवस्था कमजोर दिखी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी। विभाग जवाबदेही, तीव्र प्रतिक्रिया, पेशेवर कार्यशैली और नागरिक सम्मान के सिद्धांतों पर ही आगे बढ़ेगा।