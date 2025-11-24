'कमजोर पुलिसिंग मिली तो SP सीधे नपेंगे', कानून व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश डीजीपी का सख्त अल्टीमेटम
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी की होगी और किसी भी कमजोरी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नागरिकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह एक जागरूकता संदेश है जिसका उद्देश्य पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाना है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने जिलों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत व जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पुलिस तंत्र को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला में व्यवस्था को बेहतर रखना एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ की जिम्मेदारी है। यदि जिला में व्यवस्था कमजोर दिखी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी। विभाग जवाबदेही, तीव्र प्रतिक्रिया, पेशेवर कार्यशैली और नागरिक सम्मान के सिद्धांतों पर ही आगे बढ़ेगा।
उन्होंने सभी अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मानपूर्ण और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि 112 नंबर पर त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया अनिवार्य है।
ताकि जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि यह कोई नियमित आदेश नहीं बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था के लिए जागरूकता संदेश है। उन्होंने निरीक्षण और जनसंपर्क को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
