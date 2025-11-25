इस दिन से हिमाचल की बागडोर संभालेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार, आज CM सुक्खू सहित इन दिग्गजों से मिलेंगे

राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार 30 नवंबर को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कार्यभार संभालेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री, विधायक व पूर्व अध्यक्षों सहित प्रदेशभर से भी कार्यकर्ता आएंगे।

विनय कुमार सोमवार को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। मंगलवार को उनका दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान संगठन के गठन सहित अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष विनय के पदभार संभालने के बाद राज्य कार्यकारिणी का गठन होगा।