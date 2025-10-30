हिमाचल में चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस, इन नामों पर चर्चा तेज

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की योजना बना रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ इस प्रस्ताव पर वरिष्ठ नेताओं की विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए कांग्रेस इस योजना पर गहन मंथन कर रही है। यह तय है कि राज्य अध्यक्ष शिमला संसदीय क्षेत्र से बनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विस उपाध्यक्ष विनय कुमार के नाम प्रमुखता में हैं।

राठौर का नाम पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, जबकि शिक्षा मंत्री के नाम की सिफारिश कई मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने की है। रोहित ठाकुर ने स्वयं अध्यक्ष बनने के लिए मंत्रिपद छोड़ने की बात कही है। विस उपाध्यक्ष एससी वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए उनके नाम की भी जोरदार पैरवी की जा रही है।

संसदीय क्षेत्रों से बनाए जाएंगे कार्यकारी अध्यक्ष सूत्रों के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से बनाए जा सकते हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से एससी और ओबीसी चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की पैरवी की गई है, जिससे दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात उठी है। इसी तरह, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरा और मंडी संसदीय क्षेत्र से राजपूत चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा हो रही है।

हालांकि पर्यवेक्षकों ने शिमला में जो बैठक की थी, उसमें कई नेताओं ने कहा था कि अध्यक्ष एक ही होना चाहिए और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का विरोध किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी उच्च नेतृत्व नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य अध्यक्ष के नाम का एलान कर देगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की।