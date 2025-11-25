हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा थी। उन्होंने खरगे को लोहिया और डांगरू भेंट किए और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर भी चर्चा हुई। विनय कुमार बुधवार को दिल्ली में अन्य नेताओं से भी मिलेंगे।

