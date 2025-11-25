हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा थी। उन्होंने खरगे को लोहिया और डांगरू भेंट किए और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर भी चर्चा हुई। विनय कुमार बुधवार को दिल्ली में अन्य नेताओं से भी मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार दिल्ली गए हैं। मंगलवार देर शाम यह मुलाकात हुई। विनय कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोहिया व डांगरू भेंट किया।
विनय कुमार बुधवार को भी दिल्ली में ही होंगे। इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेताओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। विनय कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्हें हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार व्यक्त किया। यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के गठन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
