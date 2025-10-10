हिमाचल कांग्रस की अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हुए रोहित ठाकुर, कहा- 'मंत्री पद छोड़ने को तैयार...'

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है। 13 अक्टूबर के बाद कभी भी अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा होने की संभावना है। इस बीच, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने वीरवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार किया कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है और वे इस पद से संतुष्ट हैं। यदि हाईकमान उन्हें अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारी सौंपता है, तो वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी का सिद्धांत ‘एक व्यक्ति एक पद’ है, और यदि उन्हें नई जिम्मेदारी मिलती है, तो वह मंत्रिपद भी छोड़ देंगे। यह निर्णय हाईकमान का होगा कि जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इस वर्ष दिसंबर में पंचायत चुनाव होने हैं, इसलिए शीर्ष नेतृत्व नए अध्यक्ष के साथ राज्य और जिला कार्यकारिणी का ऐलान जल्द करेगा। राज्य अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही राज्य कार्यकारिणी का गठन होगा और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी माह होना संभावित है। 13 अक्टूबर को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रिज पर स्थापित प्रतिमा का अनावरण होना है। इस कार्यक्रम के बाद ही नए अध्यक्ष की तैनाती होगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिमला संसदीय क्षेत्र से नेताओं के नाम सबसे आगे हैं।