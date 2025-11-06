हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कल तय होगा नाम, हाईकमान ने दिल्ली बुलाए 6 नेता; राहुल व खरगे के साथ होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने छह नेताओं को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे शुरू होगी।



बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहेंगी।

ये छह नेता दिल्ली रवाना हिमाचल से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, आशीष बुटेल व सुरेश कुमार शामिल रहेंगे। सभी बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में ये संभावित चेहरे हैं।

एक नाम तय कर दिया जाएगा सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की बैठक में सभी नामों पर मंथन होगा और एक नाम तय कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद जल्द ही अध्यक्ष का एलान कर दिया जाएगा।

6 नवंबर 2024 को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश व जिला कार्यकारिणी को भंग किया था।

रोहित और कुलदीप कार्यक्रम छोड़कर गए दिल्ली शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक कुलदीप राठौर अपने अपने विस क्षेत्र में तय कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे। दोपहर बाद हाईकमान की ओर से बैठक के लिए फोन आया। इसके बाद ये कार्यक्रम को छोड़कर शिमला पहुंचे व यहां से देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। विनय कुमार दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे वे भी अपने विस क्षेत्र में थे।

संसदीय क्षेत्रों से बनाए जाएंगे कार्यकारी अध्यक्ष सूत्रों के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से बनाए जा सकते हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से एससी और ओबीसी चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की पैरवी की गई है, जिससे दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात उठी है। इसी तरह, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरा और मंडी संसदीय क्षेत्र से राजपूत चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा हो रही है।