Himachal: युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का गजब मामला, डेटशीट में 17 नवंबर और शिमला के कॉलेज में पहली को ही हो गया पेपर

शिखा वर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ हुई है। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में सोमवार को प्रथम वर्ष के पर्यावरण विज्ञान विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा के पेपर में अव्यवस्था देखने को मिली।



हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार 17 नवंबर को छात्राएं परीक्षा देने पहुंचीं, लेकिन कालेज प्रशासन ने बताया कि यह पेपर तो पहली नवंबर को ही हो चुका है और आज कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है। इससे जिले के दूरदराज इलाकों से पहुंचीं लगभग 50 छात्राओं में आक्रोश दिखा।

कई छात्राएं घंटों की यात्रा के बाद यहां पहुंची थीं, लेकिन एचपीयू की डेटशीट और कालेज की जानकारी के बीच विरोधाभास ने सभी को निराश कर दिया। 17 नवंबर को थी कंपार्टमेंट की परीक्षा एचपीयू की अधिकारिक डेटशीट में पर्यावरण विज्ञान विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि 17 नवंबर अंकित है। छात्राओं के पास डेटशीट की प्रति थी, जिसमें सिर्फ यही तारीख वैध दिखाई दे रही थी लेकिन जब छात्र परीक्षा हाल में पहुंचे तो कालेज प्रशासन ने बताया कि यह परीक्षा पहली नवंबर को हो चुकी है।

परीक्षा देने पहुंची छात्राएं तो पता चला पहले ही हो चुकी है परीक्षा परीक्षा देने पहुंची छात्राओं का कहना था कि न तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट और न ही कालेज से किसी तरह की सूचना उन्हें दी। अब इतनी दूर से किराया खर्च व तैयारी कर यहां पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा पहले ही हो चुकी है। छात्राएं दोपहर दो बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच गई थीं।

अभिभावक नरेंद्र ने कहा, यह प्रशासनिक लापरवाही अभिभावकों का कहना है कि यह घटना दर्शाती है कि एचपीयू और कालेज प्रशासन के बीच समन्वय की कमी है। विश्वविद्यालय की डेटशीट और कालेज की वास्तविक परीक्षा तिथि अलग-अलग कैसे हो सकती हैं, इस पर कालेज प्रशासन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। छात्र इससे और अधिक भ्रमित हो गए। बेटी गुनगुन के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे नरेंद्र वर्मा ने कहा कि एचपीयू की डेटशीट को ही हिमाचल की यूनिवर्सिटीज मानती हैं। अगर इसमें बदलाव हुआ है तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया, यह सीधी प्रशासनिक लापरवाही है।