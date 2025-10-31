Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला: इंदिरा गांधी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत के बाद रेणुका जी मेले का शुभारंभ करेंगे CM सुक्खू, दिल्ली दौरा भी संभावित

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को हिमाचल लौटेंगे। वे शिमला में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर सिरमौर में श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मंडी में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और किन्नौर में जनजातीय उत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी संभावित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज श्री रेणुका जी मेले का करेंगे शुभारंभ (फाइल फोटो)

    शिमला, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को प्रदेश लौटने वाले हैं। वह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    इसके बाद वह सिरमौर के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ करेंगे। यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है।

    वहीं एक नवंबर को वह मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पुनर्वास एवं राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने की संभावना है।

    दो नवंबर को मुख्यमंत्री किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित जनजातीय उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान उनका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें