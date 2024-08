Himachal Cloud Burst Live Updates: हिमाचल में मची त्राहि-त्राहि, आपदा में 50 से ज्यादा लोग लापता, सांसद कंगना रनौत ने की प्रार्थना

बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले में मलाणा (प्रथम)- पनबिजली परियोजना, के नुकसान होने की खबर है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने विस्तार से सारी बातें साझा कीं, ऐसी खबर है कि आपदा में 50 लोग लापता हैं। फिलहाल हम सभी बचाव पर ध्यान दे रहे हैं।

VIDEO | #Kullu Cloudburst: "It is bad news for Himachal that in the last rains there were huge losses and again reports of damages are coming this year too. I just had a talk with the CM, and he shared everything in detail. There are reports that 50 people are missing.