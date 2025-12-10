हिमाचल CID में अबतक का सबसे बड़ा फेरबदल, 24 अफसरों का तबादला; लिस्ट में 16 SI और चार ASI भी शामिल
शिमला में, प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी में बड़ा फेरबदल करते हुए 24 अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई शामिल ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने खुफिया इकाई सीआइडी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। 24 अधिकारियों को विभाग से बाहर कर प्रदेशभर के जिलों में भेज दिया है। इनमें चार इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और चार एएसआइ शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ 46 एएसआइ के तबादले भी किए हैं।
सीआईडी को सरकार की आंख और कान माना जाता है। ऐसे में इस विंग से एकमुश्त इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को निकालकर जिलों में भेजना कई संकेत देता है।
इन अफसरों के नाम शामिल
प्रदेश सरकार अब खुफिया तंत्र में तेजी, जवाबदेही और नई ऊर्जा लाने की तैयारी में है। लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर विवेक शर्मा को जिला शिमला, कृष्ण चंद को जुन्गा बटालियन, अमर सिंह को थर्ड आइआरबी, अरविंद बेदी को बिलासपुर भेजा है।
सब इंस्पेक्टर कलम चंद को किन्नौर, खेमराज को जुन्गा बटालियन, अश्वनी को वनगढ़, नरेश सिंह को ऊना, अनिल को जुन्गा बटालियन, मोहन लाल को छठी आइआरबी, कमलपति को थर्ड आइआरबी, देवेंद्र कुमार को मंडी, रविंद्र को नूरपुर, ध्यान सिंह को जुन्गा बटालियन, प्रकाश चंद को जुन्गा, कृष्ण लाल को सिरमौर, सुभाष चंद को कांगड़ा, योगराज को मंडी, मदन सिंह को मंडी, विजय को मंडी भेजा है। एएसआइ संजय को किन्नौर, राजकुमार को थर्ड आइआरबी व कल्पना कुमारी के थर्ड आइआरबी भेजा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।