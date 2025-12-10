हिमाचल CID में अबतक का सबसे बड़ा फेरबदल, 24 अफसरों का तबादला; लिस्ट में 16 SI और चार ASI भी शामिल

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने खुफिया इकाई सीआइडी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। 24 अधिकारियों को विभाग से बाहर कर प्रदेशभर के जिलों में भेज दिया है। इनमें चार इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और चार एएसआइ शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ 46 एएसआइ के तबादले भी किए हैं।

सीआईडी को सरकार की आंख और कान माना जाता है। ऐसे में इस विंग से एकमुश्त इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को निकालकर जिलों में भेजना कई संकेत देता है। इन अफसरों के नाम शामिल प्रदेश सरकार अब खुफिया तंत्र में तेजी, जवाबदेही और नई ऊर्जा लाने की तैयारी में है। लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर विवेक शर्मा को जिला शिमला, कृष्ण चंद को जुन्गा बटालियन, अमर सिंह को थर्ड आइआरबी, अरविंद बेदी को बिलासपुर भेजा है।