हिमाचल BJP ने की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा, किसे मिला क्या जिम्मेदारी?
शिमला में भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा की। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में नियुक्तियां की गईं। प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद यह घोषणाएं की गईं, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और अन्य पदों पर नियुक्त किया गया।
जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने शुक्रवार को अपनी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा की। सभी मोर्चों की घोषणाएं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद की गईं। युवा मोर्चा में अमित ठाकुर, योगेश ठाकुर, चैतन्य शर्मा, रोहित भारद्वाज, देवांश चंदेल, सुनील शर्मा, अरविंद कुमार उपाध्यक्ष बनाए हैं।
महामंत्री सुशील कदशोली व शास्वत कपूर को बनाया। सचिव विनिल पाल, चंदन पंडित, सचिन चौहान, नेकराज ठाकुर, विनय छिटा, रोहित ठाकुर, सहदेव ठाकुर को बनाया। कार्यालय सचिव अजीत पाल, कोषाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, मीडिया प्रभारी अभिनव ठाकुर, सह मीडिया प्रभारी अरविंद चौधरी, शिवेंद्र सैनी, आदित्य गौतम और मुख्य प्रवक्ता पारुल शर्मा बनाए गए।
प्रवक्ता साहिल शर्मा, प्रदीप शर्मा, मनदीप चंदेल बनाए। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष डा. डेजी ठाकुर ने मीनाक्षी राणा, रंजू रस्तोगी, सुमन ठाकुर, अनुराधा शर्मा, प्रतिभा कंवर, मीना ठाकुर को उपाध्यक्ष और कमलेश कुमार व सीमा चंदेल को महामंत्री बनाया है। कमलेश मेहता, अंजना चंदेल, रविता भारद्वाज, किरण कौंडल, संध्या अग्रवाल, मनीषा सूद को सचिव बनाया है।
कार्यालय सचिव कमलेश शर्मा बनाई गईं। कोषाध्यक्ष प्रवीण छाजटा और सह कोषाध्यक्ष रीतू धमीर को बनाया। वहीं एसटी मोर्चा में देवराज चौधरी, नरेंद्र कुमार भट्ट, शांता कुमार, संतोष राज नेगी, राजेंद्र बौद्ध, सर्वचंद गलोटिया और राजेंद्र ठाकुर उपाध्यक्ष बने हैं। महामंत्री कमल शर्मा व नंद किशोर को बनाया। शांता कुमार नेगी, हेमराज डोगरा, ज्ञान सिंह, हंसराज, पुरुषोतम, मनोज लारजे सचिव बने हैं। जग्गो राम, वीना नेगी, रणजीत सिंह चौहान, पवन बीटन सहित मुंशी राम शर्मा, सुनील कुमार, राज कुमार, सुनील नेगी, गुरबख्श सिंह, अनिल चौहान, ओम प्रकाश शर्मा, और प्रदीप सिंगटा को पदाधिकारी बनाया है।
एससी मोर्चा ने उपाध्यक्ष गौरव कश्यप, चेतराम, प्रदीप सहोत्रा, तरसेम भारती, केवल कुमार, नरेश रावत, नंदराम कश्यप को बनाया। अजय कबीर और मोहन भारती को महामंत्री बनाया। सचिव के रूप में मिलाप धीमान, मलकीयत सिंह, उर्मिला डोगरा, रूपलाल भट्टी, पुरुषोत्तम भाटिया, अजय चौहान, पवन जस्सी को जिम्मेदारी दी है। राजेश घई, राजीव कुमार भल्ला, हुकम राम, जगजीत बग्गा, अभिषेक इंदौरिया को पदाधिकारी बनाया है।किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शसंजीव देष्टा ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की।
इसमें बलवंत ठाकुर, रविंद्र परिहार, भागीरथ धरवाल, रामेश्वर शर्मा, राजेश ठाकुर, गोपाल जवैईक को उपाध्यक्ष बनाया है। महामंत्री संजीव ठाकुर, ज्योति कपूर, सचिव प्रेम चौहान, कपूर सिंह वर्मा, संजय कपूर, बालम सिंह ठाकुर, पंकज शर्मा, सतदेव शर्मा, दिनेश सिंह ठाकुर व कार्यालय सचिव महेंद्र शर्मा होंगे। वहीं ओबीसी मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष रामलोक धनौटिया ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की। इसमें उपाध्यक्ष योगराज मेहरा, नीलम बौधरी, राकेश मेहरा, राजीव सिंह, कपूर चंद, पुनीत चौधरी को बनाया।
महामंत्री सुभाष चौधरी, तिलक पटाकू व सचिव रितेश पलियाल, पवन चौधरी, विकास कुमार, नरेश चौधरी, कैप्टन जयवीर चौधरी को बनाया। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा में चंबा जिले से याकूब मोहम्मद, कांगड़ा से जगदीप सिंह, नूरपुर से काशमदीन, पालमपुर से हरपाल सिंह, लाहुल स्पिति अनिल बौद्ध, कुल्लू से युसुफ अली, मंडी से रफीक अली, ऊना से बशीर मोहम्मद, बिलासपुर से मुनीर अख्तर लाली, सोलन से गुरमीत सिंह सैनी, सिरमौर से कामिल मोहम्मद, शिमला से परविंद्र सिंह चड्ढा और किन्नौर से धर्मप्रकाश को जिलाध्यक्ष बनाया है।
