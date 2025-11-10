दिल्ली के लाल किले में विस्फोट के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी, सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने और वाहनों की जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, शिमला। दिल्ली में लालकिले में हुए ब्लास्ट के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश की सीमाओं में चौकसी के साथ-साथ वाहनों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और बड़े मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्कता बरतने और होटल वो अन्य स्थानों में ठहरने वालों की जांच करने को कहा है। प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं जिससे हर आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके।

दिल्ली स्थित लाल किला के निकट एक कार में विस्फोट और फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की बरामदगी को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश के सभी नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जनसहयोग से ही शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है। सभी से ये किया अनुरोध किसी भी संदिग्ध वस्तु, बिना मालिक का बैग या वाहन देखने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाने या 112 नंबर पर सूचना दें।

अफवाहें या असत्यापित जानकारी सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर न फैलाएं। भीड़ भाड़ वाले या संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहें और पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें। सामुदायिक सतर्कता को बढ़ावा दें अपने क्षेत्र में किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों में, विशेषकर सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया है।