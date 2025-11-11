Language
    दिल्ली में धमाके के बाद हिमाचल में नाम का अलर्ट, यहां रात को एंट्री प्वाइंट पर नहीं थी कोई व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:19 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शक्तिपीठों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ होटलों में जांच करने को कहा गया है। ऊना के मैहतपुर में रात को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी, जिससे पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

    ऊना के मैहतपुर स्थित प्रवेशद्वार पर रात करीब 11 बजे कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था।

    जागरण टीम, शिमला/ऊना। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके और फरीदाबाद में संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के साथ-साथ वाहनों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। लेकिन ऊना के मैहतपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी।

    प्रदेश के शक्तिपीठों और प्रमुख मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्कता बरतने और होटल व अन्य स्थानों में ठहरने वालों की जांच करने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि सतर्क रहें और अफवाहों से बचें।

    किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत 112 नंबर पर सूचना दें। बिलासपुर के प्रवेशद्वारों गड़ामोड़ा व कैंची मोड़ पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। सोलन, चंबा, व कांगड़ा जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन ऊना के मैहतपुर में रात को भी कोई व्यवस्था नहीं दिखी।

    सुनसान था प्रवेशद्वार

    ऊना के एसपी द्वारा पुलिस थानों को अलर्ट करने के बावजूद सोमवार रात 11 बजे पंजाब की सीमा से सटा मैहतपुर का प्रवेशद्वार सुनसान था। ऊना जिला पंजाब के रूपनगर, होशियारपुर व नवांशहर की सीमा पर स्थित है। यहां पर एसपी की तरफ से थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के साथ सीमाओं पर पैनी नजर रखने के आदेश दिए। बावजूद इसके मैहतपुर का प्रवेशद्वार सुनसान था। यहां पर पुलिस की तरफ से कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया था। 

    अलर्ट के बावजूद दिखी लापरवाही

    हैरत का विषय है देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद ऊना के एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानों को अलर्ट किया लेकिन पुलिस थाना की टीमों को इन आदेशों की कोई परवाह नहीं है। पंजाब से आने वाले वाहनों की प्रवेशद्वार पर एंट्री फीस तो ली जा रही है, लेकिन पुलिस का बूथ होने के बावजूद यहां कोई पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात नहीं दिखा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए कदमों पर प्रश्न उठता है।

    पुलिस अधीक्षक बोले, जांच की जाएगी

    पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद ऊना जिले के सभी पुलिस थानों व चौकी प्रभारियों को सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। मैहतपुर सीमा पर पुलिस टीम क्यों नहीं पहुंची, इसकी जांच की जाएगी।