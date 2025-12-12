हिमाचल कृषि मंत्री चंद्र कुमार का BJP पर पलटवार, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप को नकारा

राज्य ब्यूरो, शिमला। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के जन संकल्प सम्मेलन को लेकर भाजपा के ये कहने कांग्रेस गुटों में बंटी है को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए बयान को लेकर कहा है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रति उनकी ऐसी धारणा हो सकती है।

चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लाभार्थी प्रदेश के कोने- कोने से लोग मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। रैली में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे।