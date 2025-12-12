Language
    हिमाचल कृषि मंत्री चंद्र कुमार का BJP पर पलटवार, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप को नकारा

    By Yadvinder Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भाजपा के कांग्रेस गुटों में बंटी होने के बयान को खारिज किया है। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर कहा कि ...और पढ़ें

    हिमाचल कृषि मंत्री चंद्र कुमार का BJP पर पलटवार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के जन संकल्प सम्मेलन को लेकर भाजपा के ये कहने कांग्रेस गुटों में बंटी है को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए बयान को लेकर कहा है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रति उनकी ऐसी धारणा हो सकती है।

    चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लाभार्थी प्रदेश के कोने- कोने से लोग मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। रैली में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे।

    उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यक्रम से पहले इसे फ्लाप बता रही थी, लेकिन, जितनी भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उससे विपक्ष हैरान रह गया तब तरह-तरह की बयानबाजी की जा रही है।

    मंडी में वीरवार को हिमाचल सरकार द्वारा तीन वर्ष पूर्ण करने पर आयोजित जल संकल्प सम्मेलन के दौरान उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का अधिकारियों को लेकर खुले मंच से दिया बयान कि कुछ अफ़सर कांग्रेस सरकार होते हुए भाजपा नेताओं के घर हाजिरी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में हम साजिश रचने वाले अफसरों को निपटा देंगे।