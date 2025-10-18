Himachal Accident: नाहन-शिमला NH 907A पर हादसा, बिल्ली को बचाते हुए पलटा ट्रक

जगरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नाहन कुमारहट्टी शिमला 907ए पर देर रात को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहां के टिक्कर के समीप देर रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

ट्रक नाहन से सोलन की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक सराहां बाईपास से आगे टिक्कर के पास पहुंचा, तो अचानक सड़क पर एक बिल्ली आने के कारण चालक ने जोरदार ब्रेक लगाई। इसी दौरान गत्ते से भरे ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में चालक और क्लीनर को ज्यादा चोटें नहीं आईं।