Himachal Accident: नाहन-शिमला NH 907A पर हादसा, बिल्ली को बचाते हुए पलटा ट्रक
हिमाचल प्रदेश के नाहन-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 907ए पर एक ट्रक बिल्ली को बचाने के प्रयास में पलट गया। ट्रक नाहन से शिमला की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ड्राइवर मामूली चोटों के साथ सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जगरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नाहन कुमारहट्टी शिमला 907ए पर देर रात को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहां के टिक्कर के समीप देर रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
ट्रक नाहन से सोलन की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक सराहां बाईपास से आगे टिक्कर के पास पहुंचा, तो अचानक सड़क पर एक बिल्ली आने के कारण चालक ने जोरदार ब्रेक लगाई। इसी दौरान गत्ते से भरे ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में चालक और क्लीनर को ज्यादा चोटें नहीं आईं।
उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल सराहां ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हादसे की सूचना मिलते ही पच्छाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच की। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। हादसे की पुष्टि पुलिस थाना प्रभारी पच्छाद जय सिंह ने की है।
