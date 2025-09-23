मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार पर हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, सरकार को कोर्ट में नोटिंग पेश करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवाविस्तार देने से पहले क्या सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया गया था कि सक्सेना के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन की मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने इस संदर्भ में संबंधित नोटिंग पेश करने के आदेश दिए और मामले पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवाविस्तार देने की अनुमति देने से पहले क्या सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया था कि सक्सेना के विरुद्ध आपराधिक मामले के अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने इस संदर्भ में संबंधित नोटिंग पेश करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 24 सितंबर को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को आदेश दिए कि संबंधित नोटिंग एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि मुख्य सचिव के रूप में प्रबोध सक्सेना को छह महीने का सेवाविस्तार प्रदान करने वाले 28 मार्च 2025 के आदेश को रद करने के आदेश जारी किए जाएं।