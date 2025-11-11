दिल्ली ब्लास्ट के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट, बम निरोधक दस्ते भी सतर्क; इन एंट्री प्वाइंट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, शिमला। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बम निरोधक दस्तों के साथ डाग स्क्वायड भी अलर्ट पर रखे गए हैं। प्रदेश की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है।



प्रदेश के सभी पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों, प्रमुख स्थानों और बड़े मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के एंट्री प्वाइंट पर जांच की जा रही है।



प्रदेश में जिला कांगड़ा के कंडवाल, सोलन में परवाणू, बिलासपुर सहित शिमला में शोघी में वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। चंबा में भी पुलिस अलर्ट है। ऊना में कुछ ढील दिखी है।

लंबे समय से होटलों में ठहरे लोगों की हो रही पड़ताल प्रदेश के सभी जिलों में होटलों, होम स्टे ओर धार्मिक स्थलों में ठहरे लोगों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही बीते एक सप्ताह और इससे पूर्व ठहरे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। विशेष रूप से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।