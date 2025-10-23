हिमाचल में जमकर बरस रही बर्फ, चंबा-कुल्लू और किन्नौर सहित कई जिलों में स्नोफॉल, पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा जिले की चोटियों पर बुधवार को जहां हिमपात हुआ, वहीं मनाली में वर्षा हुई। रोहतांग में छह व शिंकुला, बारालाचा और कुंजम दर्रे में 10 इंच तक हिमपात हुआ।

तापमान लुढ़कने से मनाली-लेह मार्ग पर पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं पांगी के साथ भरमौर की चोटियों पर हिमपात हुआ। मणिमहेश, कैलाश पर्वत शृंखला और अन्य प्रमुख चोटियों पर हिमपात हुआ।

पांगी के हुडान व सुराल भटोरी सहित साथ लगते क्षेत्रों में तीन इंच तक हिमपात हुआ है। सच्चे जोत में एक फीट हिमपात होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। चंबा शहर समेत निचले क्षेत्रों में बुधवार दोपहर से वर्षा शुरू हो गई जो शाम तक जारी रही।