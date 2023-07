Himachal: चार दिनों से जारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, 831 सड़कें बंद होने से 800 बसें फंसी

Himachal प्रदेश में चार दिनों से जारी वर्षा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रदेश में तीन एनएच कुल्लू से मनाली मंडी से कुल्लू सिरमौर में शिलाई और औट से जलोड़ी के बंद होने के साथ 831 सड़कें बंद है। इसके कारण आठ सौ के करीब पथ परिवहन निगम की बसें फंसी हुई हैं। 4686 ट्रांसफार्मरों के खराब होने से सैंकडों गांव में बिजली नहीं है।

चार दिनों से जारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित : जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल प्रदेश में चार दिनों से जारी वर्षा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। रविवार को न्यू शिमला के रझाणा में मकान पर पेड़ के गिरने के कारण 22 वर्षीय पारुल की मौत के बाद मलबे में दबी महिला का शव निकाल लिया गया। अभी भी प्रदेश में चार लोग लापता हैं। प्रदेश में तीन एनएच कुल्लू से मनाली, मंडी से कुल्लू, सिरमौर में शिलाई और औट से जलोड़ी के बंद होने के साथ 831 सड़कें बंद है। इसके कारण आठ सौ के करीब पथ परिवहन निगम की बसें फंसी हुई हैं। 4686 ट्रांसफार्मरों के खराब होने से सैंकडों गांव में बिजली नहीं है। 785 पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने के कारण पानी की सप्लाई भी नहीं हो सकी है। ऐसे में लो बारिश का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगामी चौबीस घंटों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी सोमवार को सुबह से प्रदेश में भारी वर्षा हो रही है। इसके कारण यातायात बिजली और पानी की सेवाओं को बहाल करने के साथ राहत कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में करीब चार स्थानों पर भारी वर्षा के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। उधर मक्कर, धान, टमाटर सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। नदियां उफान पर बांधों के गेट खोले भारी वर्षा के कारण नदियां उफान पर हैं और चाबा पावर आउस में पानी घुस गया है इसके कारण लाखों की मशीनरी पर असर हुआ है। प्रदेश सरकार ने नदी और नालों के आसपास न जाने की चेतावनी के साथ एहतियात बरतने को कहा है। स्थान, वर्षा मिलीमीटर में देहरा गोपीपुर,175.4

ऊना,169.2

सोलन,165.8

धौलाकुआं,161

मंडी,118.8

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN